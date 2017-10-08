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08.10.2017 (23:01)

Российская группа инспекторов посетит военный объект ВС Чехии

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Чехии.

Посещение по оценке будет проводиться 10 октября 2017 г. в течение одного дня.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Чехии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Чистое небо
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