08.10.2017 (23:02)

Российская группа инспекторов выполнит полет над территориями Бенилюкса и Германии

В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить последовательные наблюдательные полеты на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территориями Бенилюкса и Германии.

Наблюдательные полеты будут выполняться в период с 9 по 14 октября 2017 г. с аэродромов открытого неба Завентем/Мельсбрук (Бельгия) и Вунсдорф (Германия) с максимальной дальностью 945 и 1300 километров соответственно.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полеты по согласованному с наблюдаемыми сторонами маршруту, а специалисты Бенилюкса и Германии на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Это сверхквотные наблюдательные полеты Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.

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