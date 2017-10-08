08.10.2017 (23:00)

Совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российская Федерация

В период с 9 по 13 октября с.г. в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российская Федерация на венгерском самолете наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения Ан-26 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.

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