08.10.2017 (05:00)

С начала года саперы ЮВО в Волгограде уничтожили свыше 5 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

Военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) на территории Волгоградской области уничтожили свыше 5 тыс. взрывоопасных предметов (ВОП).

Все опасные находки являлись боеприпасами времен Великой Отечественной войны, среди них более 1 тыс. артиллерийских снарядов, около 400 минометных мин, более 70 реактивных снарядов и ручных гранат и многое другое. Для их уничтожения было организованно около 1 тыс. подрывов различным способом.

Для ведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов было привлечено около 100 военнослужащих инженерного подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгограде, более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Все заявки на разминирование поступившие в мотострелковое соединение выполнены в полном объеме и в срок.

С начала года военные специалисты провели более 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при нахождении взрывоопасных предметов.

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