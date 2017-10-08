08.10.2017 (03:00)

Рота Почетного караула мотострелкового соединения ЮВО приняла участие в праздничной акции «300 лет Астраханской губернии»

Рота Почетного караула (РПК) и военный оркестр мотострелкового соединения (ЮВО) приняли участие в плац-концерте, который посвящённом 300-летию Астраханской губернии».

В ходе мероприятия военнослужащие РПК выступили с показательным выступлением, продемонстрировав свою выучку и слаженность в выполнении строевых приемов с оружием, под мелодии военного сводного оркестра Каспийской флотилии, Волгоградского, Ахтубинского и Знаменского гарнизонов.

Справочно:

Рота Почетного караула является ровесницей мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. С 1968 года, Вахта памяти не прерывалась ни разу. Изо дня в день у Вечного огня в зале Воинской Славы несут службу, отдавая воинские почести погибшим героям, военнослужащие легендарного подразделения.

Рота Почетного караула является визитной карточкой Волгограда, ведь военнослужащие участвуют во всех официальных мероприятиях, встречают иностранные и правительственные делегации.

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