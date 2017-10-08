08.10.2017 (02:00)

На Каспийской флотилии готовы к приёму молодого пополнения

Учебная воинская часть Каспийской флотилии, которая занимается приёмом, подготовкой и распределением прибывающих призывников в воинские части флотилии, полностью готова и приёму молодого пополнения в ходе проведения призывной компании «Осень-2017».

Составлены и утверждены учебные планы проведения занятий с личным составом по общевойсковой подготовке.

В течение месяца призывникам предстоит пройти курс общевойсковой подготовки, на котором военнослужащие изучат основы военного дела: в частности, общевоинские уставы и основы безопасности военной службы, строевую, физическую, военно-медицинскую подготовку.

Завершится обучение выходом на полигон с выполнением стрельб из автомата и метанием ручных учебно-имитационных гранат.

Созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, в них опытные психологи помогут призывникам адаптироваться к военной службе и безболезненней пройти первый этап становления каждого молодого человека в новой для себя роли военнослужащего.

В целях скорейшей адаптации к условиям военного питания командованием флотилии согласован вопрос со сторонними организациями, осуществляющими продовольственное обеспечение, по разнообразию ассортимента приготовляемых блюд, сделать рацион более домашним, увеличить калорийность и витаминизацию.

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