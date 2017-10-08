08.10.2017 (10:00)

В Швейцарии прошла акция «Сувоворовские дни»

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова с триумфом завершили выступления в Швейцарии.

Данная акция проводится уже более 15 лет в рамках Международного военного сотрудничества Российской Федерации и Швейцарской конфедерации. Основная задача пребывания заключалась в участии в торжественных мероприятиях, посвященных 218 годовщине перехода Русской армии под руководством фельдмаршала (впоследствии генералиссимуса) А.Суворова через Альпы.

На памятной церемонии присутствовали официальные представители Дипломатических миссий России и Швейцарии, жители близлежащих кантонов, представители различных общественных организаций и духовенства. Оркестр суворовцев, под руководством дирижеров Ю.Г.Кубышкина и И.Ю.Андрюшина исполнил ритуал «Торжественная церемония возложения венков», который проводится по традиции в ущелье Шолленен у памятника, на котором высечено в скале золотыми буквами: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса, фельдмаршала графа А.В. Суворова Рымнинского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в сентябре 1799 года».

Программа пребывания оркестра суворовцев МВМУ делилась на две части. Первая – военная, полностью сопровождалась военнослужащими и офицерами швейцарской армии во главе с полковником Паулем Заксером. Вторая часть поездки переходила под контроль гражданского корпуса, которые организовывали выступление на международном военно-музыкальном фестивале «Tattoo on Stage» в городе Люцерн, с программой плац-концерта.

Одним из самых ярких дней в «Швейцарской жизни» коллектива стало выступление на сцене оперного театра в городе Лозанна. На концерте присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации С.В.Гармонин, военный атташе при посольстве РФ, полковник А.А.Бубликов, почетный генеральный консул РФ в Лозанне, господин Ф.Паулсен.

Также суворовцы приняли участие в международном военно-музыкальном фестивале «Tattoo on Stage» в городе Люцерн.

Фестиваль проводится в 19 раз и имеет уже свои устоявшиеся традиции, одна из которых – выступление оркестра МВМУ в самом конце программы.

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