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08.10.2017 (07:20)

Курсанты школы поваров Восточного военного округа приступили к занятиям на полевых кухнях

Курсанты школы поваров Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, приступили к занятиям на полевых кухнях. В ходе практических занятий обучаемые приготовят по общевойсковым нормам довольствия первые и вторые горячие блюда, в частности супы и каши в полевых условиях. Данные занятия являются заключительным этапом подготовки к выпускным экзаменам, которые состоятся в конце текущего месяца.

После успешной сдачи выпускных испытаний, военные повара будут распределены в соединения и воинские части Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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