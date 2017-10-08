08.10.2017 (07:20)
Курсанты школы поваров Восточного военного округа приступили к занятиям на полевых кухнях
Курсанты школы поваров Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, приступили к занятиям на полевых кухнях. В ходе практических занятий обучаемые приготовят по общевойсковым нормам довольствия первые и вторые горячие блюда, в частности супы и каши в полевых условиях. Данные занятия являются заключительным этапом подготовки к выпускным экзаменам, которые состоятся в конце текущего месяца.
После успешной сдачи выпускных испытаний, военные повара будут распределены в соединения и воинские части Восточного военного округа.
Метки: