08.10.2017 (06:10)

В ВВО завершился окружной этап «Командирских стартов»

В Восточном военном округе завершился окружной этап соревнований среди командиров всех степеней объединений и соединений округа на Кубок МО РФ «Командирские старты», которые прошли на базе спортивного центра филиала ЦСКА в Чите.

В ходе проведения соревнований военнослужащие ВВО демонстрировали свое мастерство в различных военно-прикладных дисциплинах.

Лучших выявляли в стрельбе из пистолета Макарова, плавании вольным стилем, подтягивании на перекладине, подъеме и переворотом на перекладине и кроссе на 1 и 3 тысячи метров.

С приветственным словом к участникам обратились почетные гости - командир соединения ПВО ВВО, генерал-майор Олег Никаноров, исполняющий обязанности помощника командующего войсками ВВО по физической подготовке, подполковник Владимир Белоус, командир соединения морской пехоты ТОФ, герой России, полковник Владимир Белявский, тренер ВВО по военному троеборью и мастер спорта по военному троеборью, майор запаса Валерий Терехов.

По итогам соревнований были определены наиболее подготовленные офицеры и генералы, которые войдут в состав сборной команды ВВО для выступления на следующем этапе соревнований.

Всего за право представлять Восточный военный округ в финале Всеармейских соревнований «Командирские старты» боролись более 120 офицеров.

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