07.10.2017 (19:36)

Более семидесяти школьников Калининградской области желают поступить в военно-морские вузы в 2018 году

Во время дня открытых дверей, который состоялся сегодня филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде около 60 молодых людей и 12 девушек изъявили желание поступать в следующем году в военно-морские и другие военно-учебные заведения России.

Перед участниками дня открытых дверей выступил начальник филиала контр-адмирал Вячеслав Сытник, который ознакомил с историей и традициями одного из первых высших учебных заведений Калининградской области. нацелив желающих поступить в филиал в 2018 году на серьёзную подготовку абитуриентов по математике, физике, русскому языку и физической культуре.

Военно-морской вуз, носящий имя прославленного флотоводца Российского флота адмирала Ф.Ф. Ушакова в этот день посетило более 500 старшеклассников из 11 муниципальных образований Калининградской области, 39 средних учебных заведений региона.

В ходе мероприятия, которое было организовано при взаимодействии с Военным комиссариатом Калининградской области, Министерством образования Правительства региона, школьники побывали в корпусах где проживают и обучаются будущие офицеры, ознакомились с учебным процессом где широко используются современные электронные тренажеры и компьютерная техника. Большой интерес у школьников вызвала выставка с образцами стрелкового вооружения и морского оружия. Дети также посетили спортивный зал, где проходят занятия с курсантами по физической подготовке.

В клубе филиала в течение всего дня работала военно-профессиональная консультация для желающих поступать в военно-морские вузы в 2018 году.

По отзывам участников мероприятия, руководителей школ и представителей муниципалитетов День открытых дверей проведён на высоком уровне, вызвал большой интерес к профессии защитника Отечества, достигнуты договорённости с 7 средними образовательными учреждениями о создании специализированных военно-морских классов – в гг. Черняховске, Гусеве, Мамоново, Полесске, Балтийске Калининградской области.

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