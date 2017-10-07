07.10.2017 (19:29)

До конца 2017 года первые самолеты морской авиации выполнят посадку на новый аэродром под Калининградом

Новый военный аэродром в Калининградской области до конца текущего года сможет принять воздушные суда, благодаря завершению строительных работ первой очереди в рамках поведения масштабной реконструкции объектов летного поля.

Выполнение хода строительных работ аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота проверил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

После завершения реконструкции взлетно-посадочное покрытие аэродрома позволит принимать самолеты любого класса.

Также в Калининградской области заместитель министра обороны проинспектировал строительство арсеналов комплексного хранения

Новый военный аэродром в Калининградской области до конца текущего года сможет принять воздушные суда, благодаря завершению строительных работ первой очереди в рамках поведения масштабной реконструкции объектов летного поля.

Выполнение хода строительных работ аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота проверил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

После завершения реконструкции взлетно-посадочное покрытие аэродрома позволит принимать самолеты любого класса.

Также в Калининградской области заместитель министра обороны проинспектировал строительство арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов.

В ходе посещения площадок строительства военных объектов Тимур Иванов потребовал от представителей Военно-строительного комплекса Минобороны, подведомственных и подрядных организаций увеличить темпы работ, а также численность рабочих и специальной техники.

Особое внимание заместитель главы военного ведомства обратил на соблюдение сроков и качества выполнения работ.

ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов.

В ходе посещения площадок строительства военных объектов Тимур Иванов потребовал от представителей Военно-строительного комплекса Минобороны, подведомственных и подрядных организаций увеличить темпы работ, а также численность рабочих и специальной техники.

Особое внимание заместитель главы военного ведомства обратил на соблюдение сроков и качества выполнения работ.

Новый военный аэродром в Калининградской области до конца текущего года сможет принять воздушные суда, благодаря завершению строительных работ первой очереди в рамках поведения масштабной реконструкции объектов летного поля.

Выполнение хода строительных работ аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота проверил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

После завершения реконструкции взлетно-посадочное покрытие аэродрома позволит принимать самолеты любого класса.

Также в Калининградской области заместитель министра обороны проинспектировал строительство арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов.

В ходе посещения площадок строительства военных объектов Тимур Иванов потребовал от представителей Военно-строительного комплекса Минобороны, подведомственных и подрядных организаций увеличить темпы работ, а также численность рабочих и специальной техники.

Особое внимание заместитель главы военного ведомства обратил на соблюдение сроков и качества выполнения работ.

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