07.10.2017 (19:29)
До конца 2017 года первые самолеты морской авиации выполнят посадку на новый аэродром под Калининградом
Новый военный аэродром в Калининградской области до конца текущего года сможет принять воздушные суда, благодаря завершению строительных работ первой очереди в рамках поведения масштабной реконструкции объектов летного поля.
Выполнение хода строительных работ аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота проверил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.
После завершения реконструкции взлетно-посадочное покрытие аэродрома позволит принимать самолеты любого класса.
Также в Калининградской области заместитель министра обороны проинспектировал строительство арсеналов комплексного хранения
Новый военный аэродром в Калининградской области до конца текущего года сможет принять воздушные суда, благодаря завершению строительных работ первой очереди в рамках поведения масштабной реконструкции объектов летного поля.
Выполнение хода строительных работ аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота проверил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.
После завершения реконструкции взлетно-посадочное покрытие аэродрома позволит принимать самолеты любого класса.
Также в Калининградской области заместитель министра обороны проинспектировал строительство арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов.
В ходе посещения площадок строительства военных объектов Тимур Иванов потребовал от представителей Военно-строительного комплекса Минобороны, подведомственных и подрядных организаций увеличить темпы работ, а также численность рабочих и специальной техники.
Особое внимание заместитель главы военного ведомства обратил на соблюдение сроков и качества выполнения работ.
ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов.
В ходе посещения площадок строительства военных объектов Тимур Иванов потребовал от представителей Военно-строительного комплекса Минобороны, подведомственных и подрядных организаций увеличить темпы работ, а также численность рабочих и специальной техники.
Особое внимание заместитель главы военного ведомства обратил на соблюдение сроков и качества выполнения работ.
Новый военный аэродром в Калининградской области до конца текущего года сможет принять воздушные суда, благодаря завершению строительных работ первой очереди в рамках поведения масштабной реконструкции объектов летного поля.
Выполнение хода строительных работ аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота проверил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.
После завершения реконструкции взлетно-посадочное покрытие аэродрома позволит принимать самолеты любого класса.
Также в Калининградской области заместитель министра обороны проинспектировал строительство арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов.
В ходе посещения площадок строительства военных объектов Тимур Иванов потребовал от представителей Военно-строительного комплекса Минобороны, подведомственных и подрядных организаций увеличить темпы работ, а также численность рабочих и специальной техники.
Особое внимание заместитель главы военного ведомства обратил на соблюдение сроков и качества выполнения работ.