07.10.2017 (18:55)

В КВЦ «Патриот» прошли торжественные мероприятия, посвященные 60-летию ГИКЦ им. Г.С.Титова

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошли торжественные мероприятия, посвященные 60-летию Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

В ходе праздничных мероприятий лучшим военнослужащим за высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу были вручены государственные и ведомственные награды.

Начальник Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова полковник Сергей Марчук провел для гостей праздника презентацию нового документального фильма и книги, посвященных истории создания, становления и развития воинских частей Командно-измерительного комплекса, сформированных в 1957 году для контроля запуска и полета первого искусственного спутника Земли, и составляющих сегодня основу Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие и ветераны Главного испытательного космического центра и члены их семей. Среди почетных гостей праздника – жена Германа Степановича – Тамара Васильевна Титова и их дочь Татьяна Германовна, руководители Главного центра в различные периоды его активной деятельности - генерал-лейтенант Анатолий Западинский, генерал-лейтенант Николай Колесников, глава администрации городского округа Краснознаменск Олег Марушкин.

Для военнослужащих, ветеранов и гостей праздника были организованы увлекательные экскурсионные программы по территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации. Особый интерес гостей вызвала экспозиция выставочного павильона Космических войск.

СПРАВКА

Главный испытательный космический центр (ГИКЦ) имени Г.С.Титова Космических войск ВКС сформирован в 1957 году как Командно-измерительный комплекс (КИК) для управления первым космическим аппаратом. 4 октября 1957 года КИК и подчинённые ему воинские части приняли непосредственное участие в работах по контролю запуска и полета первого искусственного спутника Земли. Поэтому дата 4 октября установлена, как годовщина образования ГИКЦ и всех подчинённых ему воинских частей.

В настоящее время ГИКЦ имени Г.С.Титова выполняет задачи обеспечения запусков космических аппаратов различного назначения, управления космическими аппаратами военного, социально-экономического, научного назначения и космическими аппаратами, запущенными по программам международного сотрудничества и коммерческим программам. Одной из основных задач Главного центра является обеспечение бесперебойного функционирования Глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». Среди важнейших задач ГИКЦ им.Г.С.Титова необходимо отметить также применение системы единого времени и эталонных частот «Цель» для частотно-временного обеспечения потребителей Минобороны России.

Отдельные командно-измерительные комплексы (ОКИК) Главного испытательного космического центра расположены на всей территории России от Калининграда до Камчатки. Вся информация, принимаемая командно-измерительными комплексами с космических аппаратов, передается в Центр управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в Краснознаменск для обработки, анализа и принятия решений по выдаче управляющих команд на борт космических аппаратов. В настоящее время на управлении ГИКЦ им.Г.С.Титова находится около 80 % космических аппаратов российской орбитальной группировки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице