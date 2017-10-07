07.10.2017 (18:00)

Тактико-специальное учение КСОР ОДКБ «Поиск-2017» завершилось подведением итогов и награждением отличившихся

Сегодня завершилось тактико-специальное учение (ТСУ) «Поиск-2017» с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ.

Командование КСОР ОДКБ подвело итоги первого этапа оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» и вручило награды участникам ТСУ «Поиск-2017».

Лучшим военнослужащим разведывательных подразделений вооруженных сил Армении, Белоруссии и Казахстана от командования ВС РФ вручены нагрудные знаки «За службу на Кавказе».

Учение проводилось в Армении на двух полигонах Баграмян и Алагяз с 3 по 7 октября.

В ходе ТСУ «Поиск-2017» отрабатывались вопросы организации разведки в ходе подготовки совместной операции КСОР ОДКБ и обмена информацией в реальном масштабе времени между совместным пунктом управления разведки и командованием КСОР ОДКБ в интересах подготовки совместной операции.

В учениях, проводимых под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, принимали участие более 1000 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, было задействовано около 100 единиц современного вооружения и военной техники, а также 15 летательных аппаратов истребительной и армейской авиации Армении и России.

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