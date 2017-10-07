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07.10.2017 (17:50)

Первый юнармейский отряд создан в средней школе города Беслана Северной Осетии - Алания

На территории Южного военного округа, ученики средней школы №1 города Беслана Северной Осетии – Алания впервые вступили в ряды Юнармейцев.

Торжественная церемония прошла в школе Беслана, где в сентябре 2004 года учащиеся пережили трагедию нападения террористов.

          В ходе торжественной церемонии 35 мальчиков и девочек вступили в ряды юных патриотов. Отряд Юнармии носит имя российского военнослужащего, погибшего во время спасательной операции в 2004 году в Беслане, Андрея Велько. Это первый юнармейский отряд в Беслане.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Владимир Жаров, начальник Главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков, члены Общественной палаты России, правительства Северной Осетии, руководители ветеранских организаций.

В ряды «Юнармии» по всей стране уже зачислены свыше 165 тыс. школьников.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Юнармия , Южный военный округ
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