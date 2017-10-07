07.10.2017 (17:16)
Завершается разработка перспективного РЛК разведки огневых позиций артиллерии противника и корректировки огня артиллерии для ВС РФ
Завершается разработка перспективного радиолокационного комплекса (РЛК) разведки огневых позиций артиллерии противника и корректировки огня своей артиллерии «Ястреб-АВ» для Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе торжественных мероприятий, приуроченных к 440-й годовщине со дня образования Главного ракетно-артиллерийского управления.
«Комплекс по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит имеющиеся на вооружении Российской армии и армий иностранных государств аналоги», – сказал генерал армии Дмитрий Булгаков.
Принятие на вооружение данного РЛК позволит значительно повысить эффективность применения артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы.
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