07.10.2017 (17:07)

За последние пять лет проведено перевооружение более 50 воинских формирований

В течении последних пяти лет Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Минобороны РФ выполнило большой объём работы: в войска поставлено более 3,7 тыс. единиц современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, что позволило провести перевооружение более 50-ти воинских формирований. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе торжественных мероприятий, приуроченных к 440-й годовщине со дня образования ГРАУ.

«В этот же период на вооружение принято 137 единиц современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов, – сказал заместитель Министра обороны РФ. – Среди них ракетный комплекс «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган-1М», средств разведки «Фара-ВР» и «Соболятник», зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2У», «Стрела-10МН», «Багульник», ПЗРК «Верба», комплект боевой экипировки «Ратник», новые ракеты для Сухопутных войск, высокоточные боеприпасы к «Торнадо» и многое другое».

Также продолжается работа по улучшению условий хранения вооружения, ракет и боеприпасов – строятся новые хранилища с инфраструктурой, оптимизируется состав объектов хранения, на арсеналы поступает новая пожарная техника, средства погрузки и механизации.

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