07.10.2017 (17:01)

Начальнику ГРАУ Минобороны РФ генерал-лейтенанту Николаю Паршину вручен штандарт

Сегодня замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков вручил штандарт начальника Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ генерал-лейтенанту Николаю Паршину.

В преддверии празднования 440-летнего юбилея со дня образования Главного ракетно-артиллерийского управления генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил от имени Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу всех ветеранов, офицеров, военнослужащих и служащих системы ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения.

«ГРАУ с момента создания и доныне определяет стратегию научной и технической политики развития русского оружия, его массового производства и снабжения им войск, – сказал заместитель главы военного ведомства в хоте церемонии. – Вооружение, военная техника, ракеты, боевые части к ним в обычном снаряжении и боеприпасы являются одной из материальных основ боевой мощи Вооруженных Сил».

В 2017 году день Главного артиллерийского управления проходит в год 635-летия древнейшего рода войск - артиллерии. В своем развитии она прошла большой и славный путь от первого боевого опыта применения в 1382 г. до превращения её в главную огневую силу русской армии – «бога войны».

«Артиллерия дала мощный стимул для прогресса фундаментальных и прикладных наук, а также совершенствования всей военной промышленности страны. Подобные достижения в области военной науки в дальнейшем способствовали выработке оптимальной идеологии в области систем вооружения, которые в начале XXI века приобрели принципиально новые качества за счет создания на основе новейших технологий сбалансированного комплекса огневых, ударных и обеспечивающих средств, отвечающих требованиям всепогодного функционирования в реальном масштабе времени», - отметил генерал армии Дмитрий Булгаков.

Неоценим вклад ГРАУ в разгроме фашистской Германии, других войнах и военных конфликтах, в которых принимала участие Россия. Только в Великую Отечественную войну общая подача составила 150 тыс. вагонов вооружения, артиллерийских приборов и имущества и более 450 тыс. вагонов боеприпасов.

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