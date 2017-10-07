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07.10.2017 (16:46)

В Военной академии Генштаба состоялась церемония посвящения в юнармейцы московских школьников

Сегодня в Петровском зале Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации около 200 школьников из пяти школ Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы принесли юнармейскую клятву.

Академия продолжает сотрудничество с Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».

В торжественной обстановке офицеры академии Генерального штаба вручили школьникам удостоверения и значки Юнармии.

Вручение отрядам юнармейских флагов произвел заместитель начальника академии генерал-майор Михаил Смыслов. Поздравляя ребят с началом юнармейской жизни, он отметил, что Военная академия Генерального штаба является не только ведущей военной школой России, но и активно участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Для юнармейцев, их родителей и гостей поисковыми отрядами района Тропарево-Никулино столицы была представлена выставка оружия, снаряжения и формы одежды бойцов времен Великой Отечественной войны.

Преподаватели академии, имеющие боевой опыт, провели экскурсию по военно-историческому комплексу, где рассказали об академии и о современной армии.

В церемонии посвящения приняли участие заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы ветеран военной службы Игорь Окунев, представитель московского штаба Юнармии Максим Коробов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия
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