07.10.2017 (16:30)

Расчёты «Градов» и новейшей «Мсты» уничтожили бронетехнику условного противника на стрельбах в Подмосковье

Подразделения реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок новейшей модификации 2С19М2 «Мста-С», входящие в состав танкового объединения Западного военного округа, провели боевые стрельбы на полигоне Головеньки в Московской области.

Артиллеристы отработали поражение различных целей на дальности до 20 км, выполнив по 30 огневых задач, в т.ч. ведение заградительного и сосредоточенного огня, а также противоогневые манёвры со сменой и маскировкой позиций. Для введения противника в заблуждение были оборудованы ложные позиции. Целями для артиллерии стали полноразмерные макеты танков и бронетранспортёров условного противника.

В боевых стрельбах приняли участие около 600 военнослужащих, было задействовано более 200 единиц военной и специальной техники.

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