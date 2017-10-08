08.10.2017 (01:47)

Экипажи соединения дальней авиации вернулись на авиабазы после учения

Экипажи дальней авиации Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, задействованные в летно-тактическом учении (ЛТУ), вернулись в пункты постоянной дислокации.

В рамках учения были отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе и боевое применение по наземным целям. В ходе мероприятия экипажи Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь.

Летно-тактическое учение с соединением дальней авиации проходило под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В нем было задействовано более 20 единиц авиационной техники, а также 5 аэродромов и 2 полигона в различных субъектах Российской Федерации от Калужской области до Камчатки.

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