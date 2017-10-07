07.10.2017 (14:27)

На аэродроме Таганрог прошли праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию военно-транспортного авиаполка.

Сегодня на аэродроме Таганрог прошли праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию военно-транспортного авиационного полка.

В мероприятиях приняли участие командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, командование военно-транспортной авиационной дивизии, личный состав и ветераны полка, а также представители региональных органов власти.

История создания полка, который был сформирован в подмосковном Монино, уходит в суровые годы Великой Отечественной войны. За годы войны летчики полка проявили мужество и героизм на многих фронтах: доставляли в блокадный Ленинград продовольствие и вывозили жителей, выполняли полеты в партизанские края. За годы войны экипажи полка произвели 27806 боевых вылетов. В послевоенные годы полк был перебазирован в Кировабад Азербайджанской ССР, а в 1992 году в город Таганрог Ростовской области.

Личный состав полка принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС в 1986 г., сильнейшего землетрясения в Армении в 1989 г. В августе 2009 г. – в спасательной операции по освобождению сухогруза «Арктик Си», совершив беспрецедентный 10-часовой беспосадочный перелет на остров Сал (Республика Кабо-Верде, острова Зеленого Мыса).

В 2014 летчики полка выполняли задачи по десантированию подразделений ВДВ на аэродроме Темп (Новосибирские острова). Летный состав авиаполка регулярно принимает участие в тушении пожаров на территории России и ликвидации последствий различных стихийных бедствий.

Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов по случаю праздника наградил ведомственными наградами отличившихся военнослужащих Таганрогского военно-транспортного авиационного полка.

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