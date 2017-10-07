07.10.2017 (14:12)

Военнослужащие в Самарской области отработали осмотр транспортных средств на миротворческом посту

В мотострелковом подразделении, дислоцированном в Самарской области, прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия личный состав проводил осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт, а террористы совершили обстрел миротворческого поста с целью создания коридора для беспрепятственного провоза оружия и боеприпасов. Миротворцы заняли круговую оборону, блокировали и уничтожили условных боевиков.

Особое внимание уделялось действиям при поступлении вводной о ранении одного из военнослужащих и оказании ему первой медицинской помощи.

Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном поле, которое полностью имитирует миротворческий пост.

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