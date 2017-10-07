07.10.2017 (13:52)

Минометные и артиллерийские расчеты уничтожат корректировщиков огня и снайперов условного противника в ходе российско-белорусского учения

Минометные расчеты Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь (РБ) и подразделения самоходной артиллерии ВДВ России на полигоне Струги Красные в период проведения совместных тактических учений будут учиться своевременно вскрывать позиции и уничтожать корректировщиков огня и снайперов условного противника.

Для повышения профессионального мастерства и улучшения взаимодействия между различными подразделениями ВДВ России и ССО РБ командиры разведвзводов отработают самостоятельное управление огнем артиллерийских батарей.

Выявление позиций условного противника, пеленг на источники электромагнитного излучения и радиоперехват будут осуществляться средствами радиоэлектронной разведки, а расчеты беспилотных летательных аппаратов будут оперативно оповещать штаб руководства о результатах стрельбы минометных и артиллерийских подразделений.

За время учения артиллеристам ВДВ России и минометчикам ССО РБ в ходе совместной работы предстоит выполнить более 140 тактических и огневых задач.

В ходе практической стрельбы артиллеристам батальонных тактических групп России и Белоруссии необходимо будет выполнять не только специальные задачи, но и оперативно подавить более 50 целей, имитирующих бронированную и автомобильную технику условного противника.

Основная фаза учений, включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО РБ, будет проходить с 9 по 11 октября на территории нескольких военных полигонов и аэродроме в Псковской области.

Всего в российско-белорусском тактическом учении принимает участие около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств. Оно носит плановый характер и проводится на территории Российской Федерации в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Белоруссия.

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