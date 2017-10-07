07.10.2017 (13:31)

В преддверии контрольной проверки с личным составом общевойсковой армии ЗВО проведено более 100 учений

Более 100 батальонных, ротных, дивизионных тактических учений с боевой стрельбой проведено с военнослужащими общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Воронежской, Белгородской, Нижегородской, Смоленской, Брянской области в ходе летнего периода обучения.

Как заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев, личный состав танковых, мотострелковых, артиллерийских подразделений армии в течение месяца завершил подготовку и проведение плановых тактических и тактико-специальных учений, которые показали высокий уровень слаженности и подготовки штатных экипажей и расчетов.

Командиры мотострелковых подразделений за время обучения отработали вопросы управления межвидовой группировкой войск, которой придавались силы оперативно-тактической и армейской авиацией, силы и средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и других видов и родов войск боевого обеспечения.

За учебный год вновь сформированные подразделения мотострелковых дивизий вышли на качественный уровень профессиональной подготовки. Более чем на треть увеличилось количество проводимых тренировок, занятий, командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений.

Значительно увеличилось число учений на незнакомых для соединений и воинских частей объединения полигонах, где личный состав достойно справился со всеми задачами.

Также в составе армии на сегодняшний день входят два подразделения носящих почетное наименование ударных. В ходе сдачи контрольной проверки за право назваться ударными будут бороться все подразделения. По итогам проверки количество таких подразделений в объединении планируется довести до десяти.

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