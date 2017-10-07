07.10.2017 (13:27)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили высотные баллистические цели на полигоне в Астраханской области

Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) «Тор-М1-2У» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Курской области, в ходе планового полевого выхода на полигоне Капустин Яр уничтожили высотные баллистические цели условного противника.

По задаче учения личный состав подразделений ЗРС «Тор-М1-2У» выдвинулся в назначенные позиционные районы и провел практические пуски ракет по различным целям. Кроме того, расчеты отработали задачи по захвату целей сходу и ведение стрельбы на марше в движении, в условиях постановки сильных радиолокационных помех.

Для создания мишенной обстановки применялись высотные скоростные цели-ракеты типа «Саман».

Полевой выход подразделений противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии ЗВО стартовал 1 октября и продлится в течение месяца. В ходе выполнения учебно-боевых задач по предназначению стрельбы и пуски ракет выполнят расчеты комплексов «Тор-М1-2У», «Стрела-10», «Оса», «Тунгуска», «Шилка» из числа вновь сформированных подразделений ПВО армии.

В плановом полевом выходе задействованы свыше одной тысячи военнослужащих и более 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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