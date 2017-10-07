07.10.2017 (11:20)

Артисты Ансамбля песни и пляски ЮВО выступят с концертной программой перед участниками совместного ТСУ «Поиск-2017»

Творческий коллектив ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) прибыл в Республику Армения из Ростова-на-Дону, чтобы выступить с концертом перед участниками совместного тактико-специального учения (ТСУ) «Поиск-2017».

Военные артисты проведут концерты на полигонах Алагяз и Баграмян, а также примут участие в официальных мероприятиях двух учений, которые проводятся на территории Республики Армения – «Поиск-2017» и «Взаимодействие-2017».

В программе творческого коллектива ЮВО – популярные современные и военные песни, танцевальные композиции различных народностей, в том числе представителей государств - участников международного учения.

Кроме того, в рамках культурно-досуговой программы для участников совместного учения организованы экскурсии по достопримечательностям Армении.

В совместном тактико-специальном учении «Поиск-2017» принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и группы специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ.

Учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Совместное ТСУ «Поиск-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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