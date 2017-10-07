07.10.2017 (12:59)
Финальный эпизод ТСУ «Поиск-2017» будет разыгран в ходе тактического розыгрыша на полигоне Баграмян в Армении
Сегодня на полигоне Баграмян в Республике Армения будет разыгран финальный эпизод совместных практических действий разведывательных подразделений вооруженных сил государств - участников тактико-специального учения «Поиск-2017».
Группам спецназа из Армении, Белоруссии, Казахстана и России предстоит ликвидировать крупную базу условных незаконных вооруженных формирований.
Место нахождения важного объекта НВФ ранее удалось выявить силами разведподразделений под руководством объединенного штаба коллективных сил оперативного реагирования государств - участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В учебно-боевой операции заключительного этапа ТСУ «Поиск-2017» будут задействованы штурмовые отряды десантно-штурмовых и разведывательных подразделений четырёх государств ОДКБ, а также армейская авиация ВВС Республики Армении.
В совместном тактико-специальном учении разведки «Поиск-2017» принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и группы специального назначения вооруженных сил шести государств. Всего задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ.
Учение проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
Совместное ТСУ «Поиск-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» КСОР ОДКБ.