Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

07.10.2017 (12:59)

Финальный эпизод ТСУ «Поиск-2017» будет разыгран в ходе тактического розыгрыша на полигоне Баграмян в Армении

Сегодня на полигоне Баграмян в Республике Армения будет разыгран финальный эпизод совместных практических действий разведывательных подразделений вооруженных сил государств - участников тактико-специального учения «Поиск-2017».

Группам спецназа из Армении, Белоруссии, Казахстана и России предстоит ликвидировать крупную базу условных незаконных вооруженных формирований.

Место нахождения важного объекта НВФ ранее удалось выявить силами разведподразделений под руководством объединенного штаба коллективных сил оперативного реагирования государств - участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В учебно-боевой операции заключительного этапа ТСУ «Поиск-2017» будут задействованы штурмовые отряды десантно-штурмовых и разведывательных подразделений четырёх государств ОДКБ, а также армейская авиация ВВС Республики Армении.

В совместном тактико-специальном учении разведки «Поиск-2017» принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и группы специального назначения вооруженных сил шести государств. Всего задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ.

Учение проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Совместное ТСУ «Поиск-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» КСОР ОДКБ.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Боевое содружество-2017 , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false