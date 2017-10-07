07.10.2017 (12:54)

Воины-североморцы почтили память защитников Заполярья, павших в годы Великой Отечественной войны в Долине Славы

Сегодня командование и военнослужащие Краснознамённых подводных сил, армейского корпуса сухопутных войск, частей материально-технического обеспечения Северного флота, юнармейцы и жители Мурманской области приняли участие в траурно-торжественной церемонии захоронения останков защитников советского Заполярья, обнаруженных поисковыми отрядами в летний период.

Мероприятие состоялось на мемориальном комплексе в Долине Славы, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые бои с гитлеровцами. Сегодня там с воинскими почестями были преданы земле 87 советских воинов погибших в период с 1941 по 1944 годы.

Останки 84 человек не удалось идентифицировать, и они были похоронены в братской могиле. Трое защитников Заполярья были опознаны по личным вещам. Среди них участник Петсамо-Киркенесской наступательной операции лётчик разведывательного авиаполка военно-воздушных сил Северного флота младший лейтенант Петр Иванович Овчинников 1923 г.р., числившийся без вести пропавшим с конца 1944 года. Также удалось опознать красноармейцев Петухова Ивана Кирилловича 1922 г.р. и Безумова Федора Дмитриевича 1902 г.р.

Выступая на траурном митинге, командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин отметил, что работа по увековечиванию памяти героических защитников Кольского Заполярья активно проводится поисковиками и силами Северного флота. Она является не только важной составляющей военно-патриотического воспитания гражданской молодёжи и военнослужащих, но и священным долгом каждого гражданина страны.

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