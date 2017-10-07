07.10.2017 (11:39)

Экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота отработали взлет и посадку на палубу корабля

В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубу корветов «Бойкий» и «Сообразительный». За время проведения учения с корветами Балтийского флота летчиками корабельных вертолетов совершено более 50 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых – в темное время суток.

Ночные полеты занимают особое место в программе подготовки экипажей вертолетов. Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам.

Отработка взаимодействия между экипажами кораблей и летным составом противолодочной вертолетной эскадрильи морской авиации Балтийского флота является одним из элементов боевой подготовки моряков и летчиков.

В рамках летней боевой учебы в текущем году вертолетчики более 100 раз совершили посадки на различные типы кораблей и судов, выполнили около 40 задач по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в дневное и ночное время, а также более 45 раз применяли торпеды и бомбы в морских полигонах Балтики.

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