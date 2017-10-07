07.10.2017 (11:31)

Многодетный ракетчик из Барнаула получил почти 13 млн рублей на покупку жилья

Офицер Ракетных войск стратегического назначения из Барнаула, отец пятерых детей получил рекордную в 2017 году субсидию на приобретение жилья, ее размер составил 12,5 млн рублей.

Всего с начала года 209 многодетных военнослужащих получили выплаты на покупку собственных квадратным метров на общую сумму почти 2 млрд рублей.

За 8 месяцев текущего года федеральное государственное казенное учреждение «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России выдало военнослужащим, проходящим службу на территории Центрального военного округа, почти 1,3 тыс. сертификатов на общую сумму 7,8 млрд. рублей.

Жилищная субсидия – новая форма обеспечения военнослужащих, которая позволяет купить или построить квартиру, таунхаус или дом в любом регионе России. Сумма субсидии исчисляется индивидуально в зависимости от выслуги лет, состава семьи, стоимости квадратного метра по регионам.

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