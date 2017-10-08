08.10.2017 (09:00)

В Севастополе впервые пройдет финал фестиваля военно-патриотической песни «Крымская волна-2017»

Впервые в Севастополе в Доме офицеров Черноморского флота с 12 по 15 октября пройдет финал IV Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Крымская волна-2017».

Фестиваль организован Центральным Домом Российской Армии им. М.В. Фрунзе в память о победах великих русских флотоводцев, героизме и мужестве защитников Отечества.

Участниками фестиваля стали творческие коллективы из регионов России, военнослужащие, гражданский персонал воинских частей, члены семей военнослужащих и другие исполнители, посвятившие свое творчество пропаганде лучших армейских и флотских традиций, популяризации военно-патриотической песни.

Конкурсные состязания проводятся в 5 номинациях и двух возрастных категориях. Фестиваль завершится вручением наград призерам, гран-при лучшему исполнителю и гала-концертом участников финала.

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