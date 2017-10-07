07.10.2017 (12:01)

В финале совместного ТСУ «Поиск-2017» группы спецназа уничтожили базу незаконных вооруженных формирований

В результате совместных практических действий разведывательных подразделений вооруженных сил государств - участников тактико-специального учения «Поиск-2017» удалось выявить местонахождения базы незаконных вооруженных формирований.

Ликвидация объекта, в соответствии с решением штаба коллективных сил оперативного реагирования государств - участников Организации договора о коллективной безопасности, была поручена группам специального назначения - такова легенда финального этапа совместного учения разведывательных органов КСОР ОДКБ.

Боевую операцию по уничтожению базы условных незаконных вооруженных формирований провели группы специального назначения четырех государств в ходе совместного тактико-специального учения «Поиск-2017» на полигоне Баграмян.

Штурмовые отряды десантно-штурмовых и разведывательных подразделений из Армении, Белоруссии, Казахстана и России совершили десантирование из вертолетов Ми-8 военно-воздушных сил Республики Армении в районе расположения базы НВФ и в ходе штурма ликвидировали объект условного противника.

В практических действиях второго этапа совместного ТСУ приняло участие более двухсот военнослужащих спецподразделений КСОР ОДКБ.

Руководство практическими действиями объединенными силами осуществлялось на совместном пункте управления, развернутом на полигоне Баграмян в состав которого вошли представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В совместном тактико-специальном учении разведки «Поиск-2017» приняли участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и группы специального назначения вооруженных сил шести государств. Всего было задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ, около 80 единиц вооружения военной техники, 15 летательных аппаратов.

Итог совместного учения подвел начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он отметил высокий уровень взаимодействия между разведывательными органами, которого удалось достичь в ходе учения.

«Удалось отработать все существующие виды разведки, которые возможно применить в условиях кавказского региона, в том числе с использованием современных средств космической и электронной разведки», - подчеркнул глава объединенного штаба ОДКБ.

По мнению генерал-полковника А.Сидорова все военнослужащие из состава объединенной группировки войск проявили максимум старания, чувствовалась состязательность среди подразделений государств-участников совместного учения.

Учение проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Совместное ТСУ «Поиск-2017» проводилось в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» КСОР ОДКБ.

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