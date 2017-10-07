07.10.2017 (11:01)

Экипажи самолетов Су-30СМ Черноморского флота поразили морскую мишень, имитирующую корабль условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки в морском полигоне в акватории Черного моря многофункциональные истребители СУ-30СМ Морской авиации ЧФ отработали нанесение бомбового удара по морской цели, в качестве которой было использовано малоразмерное судно-мишень, что в значительной степени усложнило задачу его поражения.

Летчики Морской авиации в сложных погодных условиях успешно справились с поставленной задачей уничтожения условного противника.

Результаты прямых попаданий подтверждены, данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов.

Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений и закрытия опасного для плавания района было привлечено более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты Морской авиации и ПВО ЧФ.

Данное мероприятие является заключительным в ходе начавшегося 2 октября комплексного выполнения задач боевой подготовки силами флота в акватории Черного моря.

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