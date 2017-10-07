07.10.2017 (08:48)

Российские и белорусские военнослужащие провели тренировку с практическим десантированием на незнакомую площадку приземления

В ходе мероприятий боевого слаживания в рамках первой фазы совместных российско-белорусских тактических учений подразделения ВДВ России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии отработали практическое десантирование парашютным способом из самолетов военно-транспортной авиации.

В ходе тренировки около 400 российских и белорусских десантников совершили парашютный прыжок из самолетов ВТА России ИЛ-76 на скорости полета самолета около 300 км/час. Выброска парашютистов осуществлялась в несколько проходов с двухминутным временным интервалом между бортами.

Десантирование осуществлялось на площадку приземления «Кислово» (Псковская область) с высоты 800 метров. Военнослужащие ССО Белоруссии совершили прыжок применяя парашютную систему Д-6 серии 4, а российские десантники с парашютом Д-10.

Всего в подготовительный и активный период российско-белорусских тактических учений задействовано около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств.

Подразделения ССО Белоруссии в качестве основного боевого оружия используют колесную бронированную технику БТР-80 с пулеметным вооружением, минометы калибром 82 мм и 135 мм противотанковые ракетные комплексы, а также специальную технику и различное стрелковое оружие. Подразделение ВДВ России выполняют практические действия на боевых машинах БМД-2 с пушечным вооружением и применяют самоходные артиллерийские орудия «НОНА» калибром 120 мм, специальные транспортные средства с пулеметным вооружением, а также снайперское оружие, средства воздушной разведки и динамо-реактивное оружие.

Основная фаза учений включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии будет проходить в период

с 9 по 11 октября 2017 года на территории военных полигонов и аэродроме в Псковской области.

Совместное российско-белорусское тактическое учение, проводимое на территории Российской Федерации носят плановый характер и проходит на территории Псковской области в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Белоруссия.

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