07.10.2017 (07:15)

В военные комиссариаты ВВО поступили первые заявление от граждан с высшим и средним профессиональным образованием, изъявивших желание пройти службу по контракту взамен службы по призы-ву

В ходе стартовавшей работы военных комиссариатов Восточного военного округа в рамках осенней призывной кампании «Осень-2017» поступили первые заявления от граждан с высшим и средним профессиональным образованием о заключении контракта с Министерством обороны взамен службы по призыву.

Так, около 270 граждан с высшим образованием изъявили желание подписать контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях округа.

Кроме того, более 120 призывников со средним профессиональным образованием решили воспользоваться изменениями в законодательстве и выбрали 2 года службы по контракту взамен одного года службы по призывы.

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала в ВВО 1 октября и завершится 31 декабря текущего года, в ходе её проведения будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

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