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07.10.2017 (07:06)

Военные психологи ВВО готовы к приему новобранцев

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа готовы к приему новобранцев, которые будут призваны в войска ВВО в ходе стартовавшей призывной кампании «Осень-2017».

На пунктах приема молодого пополнения военные психологи проведут первичное психологическое изучение новобранцев.

Помимо этого, в течении первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.

Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечено более 300 специалистов психологической службы ВВО, исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Призывник , Призыв , Восточный военный округ , Психологи
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