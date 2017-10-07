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07.10.2017 (05:54)

Более 1300 призывников пройдут службу на Тихоокеанском флоте

Соединения и воинские части Тихоокеанского флота готовятся к приему молодого пополнения.

В рамках подготовки к прибытию призывников в соединениях и воинских частях проводятся работы по обновлению учебно-материальной базы для проведения занятий. С офицерами и сержантами проведены специальные сборы, в ходе которых они изучили особенности работы с молодым пополнением.

На занятиях командиры подразделений молодого пополнения, получили необходимые консультации и рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.

Основное внимание при работе с молодыми людьми будет уделено социальной адаптации к новым условиям. Новобранцы будут находиться под пристальным вниманием армейских психологов, которые окажут им необходимую помощь и поддержку в становлении в воинских коллективах.

По прибытию в воинскую часть все призывники пройдут углубленное медицинское освидетельствование и психологическое тестирование.

Всего же в ходе осенней призывной кампании 2017 года соединения и воинские части Тихоокеанского флота пополнят более 1300   человек из разных регионов России и около 1100 младших специалистов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Призывник , Призыв
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