06.10.2017 (23:54)

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проверил организацию боевого дежурства в Центре управления 15-й армии Воздушно-космических сил

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проверил организацию боевого дежурства в Центре управления 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в подмосковном городе Краснознаменске.

Командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко доложил первому заместителю главы военного ведомства технические характеристики и возможности единой системы управления и контроля применения средств орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, а также управления орбитальной группировкой информационных космических систем и комплексов военного и двойного назначения.

В ходе торжественных мероприятий, посвященных 60-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, Дню Космических войск и 60-летию образования Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова, которые прошли в Краснознаменском гарнизонном Доме офицеров первый заместитель Министра обороны Российской Федерации вручил Грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Главному испытательному космическому центру имени Г.С.Титова Космических войск ВКС за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства.

Руслан Цаликов поздравил ветеранов Космических войск, которые открывали эру освоения космоса, самоотверженно трудились над созданием и совершенствованием структуры космических частей, а также коллективы учёных, промышленных предприятий космической отрасли, благодаря которым в кратчайшие исторические сроки были достигнуты громадные успехи в деле освоения космоса.

Слова особой признательности Руслан Цаликов выразил военнослужащим Космических войск, несущих в праздничный день дежурство на боевых постах.

За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу лучшим военнослужащим Космических войск первый заместитель Министра обороны Российской Федерации вручил государственные награды. Орденом «За военные заслуги» награжден начальник Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова полковник Сергей Марчук, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени – начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении генерал-майор Игорь Протопопов, заместитель командующего 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) полковник Андрей Калюта и начальник Центра испытаний и применения специальных космических аппаратов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова полковник Александр Шиян.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации» присвоено заместителю начальника штаба Главного центра предупреждения о ракетном нападении полковнику Владимиру Барабаскину. Заместителю начальника штаба Космических войск полковнику Алексею Степанову вручена Почетная грамота Президента Российской Федерации.

В ходе торжественного вечера глава городского округа Краснознаменск Андрей Ильин вручил удостоверение «Почетный гражданин г. Краснознаменска» ветерану Космических войск, командующему Военно-космическими силами в 1992-1996 г.г., генерал-полковнику в отставке Владимиру Леонтьевичу Иванову.

С профессиональным праздником ветеранов и военнослужащих Космических войск, представителей научных организаций и предприятий ракетно-космической отрасли поздравили командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Игорь Комаров.



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