06.10.2017 (21:46)

Группы спецназа Армении, Белоруссии, Казахстана и России, освободили объекты, захваченные условными бандформированиями, в ходе совместного ТСУ "Поиск-2017"

Боевую операцию по освобождению объектов, захваченных вооруженными бандформированиями, провели группы специального назначения четырех государств, в рамках совместного тактико-специального учения "Поиск-2017" на полигоне Баграмян в Армении.

Штурмовые отряды коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств - участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совершили десантирование из вертолетов Ми-8 военно-воздушных сил Республики Армении на территорию захваченных объектов.

В целях блокирования отходящих групп условного противника силами десантных и разведывательных подразделений Белоруссии и России были организованы засады, заминированы маршруты возможного выдвижения.

В практических действиях второго этапа совместного ТСУ приняло участие более двухсот военнослужащих разведподразделений КСОР ОДКБ.

Руководство практическими действиями объединенными силами осуществляется на совместном пункте управления, развернутом на полигоне Баграмян.

В совместном тактико-специальном учении разведки "Поиск-2017" принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и группы специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ.

Учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Совместное ТСУ "Поиск-2017" проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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