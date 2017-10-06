06.10.2017 (19:53)

Минобороны завершило специальную экспедицию по испытанию современной и перспективной военной автомобильной техники на Юге России.

Сегодня, после завершения специальной экспедиции по испытанию современной и перспективной военной автомобильной техники на Юге России, колонна техники и личный состав вернулась в Подмосковные Бронницы.

Специалисты Главного автобронетанкового управления провели определительные испытания в условиях повышенной запыленности и горной местности. После возвращения все результаты экспедиции будут обобщены, проанализированы для принятия дальнейших решений по тем или иным образцам. Самый главный итог экспедиции то, что результаты показали правильность выбранного нами направления развития военной автомобильной техники для применения, в том числе в экстремальных условиях пустыни и высокогорья.

Испытания прошли автомобили - Урал-63096 «Тайфун-У», КАМАЗ-4386 «Тайфун-ВДВ», КАМАЗ-53949 «Тайфун-К», «Астейс-70201» (4х4), грузовики повышенной проходимости Урал-63706-0120 «Торнадо-У», Урал-4320 «Некст», Урал-6361, КАМАЗ-53501, КАМАЗ-6560, колесная дорожная машина КДБМ, специальное колесное шасси БАЗ-69092-021 и БАЗ-6909-015, новые автомобили семейства УАЗ.

В ходе экспедиции проведены лабораторные и лабораторно-дорожные работы в соответствии с программой испытаний, определили возможности движения образцов в колонне по условиям запылённости и показатели опорной проходимости при движении по сухому сыпучему песку, температурный режим работы агрегатов и систем при совершении безостановочного марша.

Также, в ходе экспедиции определены средние скорости движения, эксплуатационные расходы топлива и моторного масла при работе двигателя на основном виде топлива, оценена безотказность техники, проверены доработки образцов по результатам выявленных ранее замечаний при проведении испытаний и многое другое.

При подъеме техники на Эльбрус определены температурные режимы работы агрегатов при подъеме на высоту свыше 3000 м, и проверена надёжность пуска холодного и горячего двигателя на основном топливе на высоте до 4000 м.

Кроме техники, специалистами Военно-медицинской академии им. Кирова проведены исследования функционального состояния участников экспедиции на промежуточных этапах, для того что бы сравнить их состояние до начала марша, на протяжении всей экспедиции и по ее завершению.

Хорошие результаты показал автомобиль «ТОРНАДО» - это семейство автомобилей многоцелевого назначения будущего, это шаг вперед и шаг в развитии военного автомобилестроения. Это будут не только грузовые автомобили, но и для монтажа вооружения, специальной техники, то есть займет полную нишу автомобилей многоцелевого назначения, грузоподъемностью от 6 до 30 тонн. Они могут производиться в модульном исполнении, иметь колесную формулу 4х4, 6х6, 8х8, есть даже предложения проработать колесную формулу 10х10".

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