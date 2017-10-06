06.10.2017 (18:42)

В Уфе начал работу IV слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа

Более 350 активистов «Поискового движения России» собрались на IV слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа (ПФО) «Никто не забыт!». Торжественное открытие форума состоялось в Уфе.

Бороться за звание лучших в Башкортостан приехали команды поисковиков из 14 регионов ПФО.

Участников слета напутствовал замначальника департамента по реализации общественных проектов аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Дмитрий Соловьев.

«Слет поисковых отрядов - это один из 11 окружных проектов, которые реализуются по инициативе Полномочного представителя Президента России Михаила Бабича. И он очень значим. Потому что поисковая работа дает наивысший педагогический эффект. Именно здесь, благодаря непосредственному соприкосновению с историей, формируются те патриотические ценности, на которых нужно воспитывать молодежь», –– подчеркнул Дмитрий Соловьев.

Он сообщил, что за четыре года с момента проведения первого слета количество поисковых отрядов в Приволжском Федеральном округе выросло почти в два раза, а число ребят, которые в них входят, увеличилось с шести до почти двенадцати тысяч человек.

Поисковики будут соревноваться в нескольких дисциплинах: ориентировании и топографии, военной археологии, архивно-поисковой деятельности, оказании первой медицинской помощи. Также ребят ждет военно-историческая викторина и конкурс на знание вооружения и техники безопасности.

Заместитель начальника Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов заверил поисковиков в полной поддержке со стороны военного ведомства.

«Министерство обороны как уполномоченный орган в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества всегда рядом с «Поисковым движением России». Мы идем рука об руку и всегда помогаем друг другу, реализуя принцип «Народ и армия едины». Очень приятно видеть молодые лица: растет смена старшему поколению поисковиков. Сейчас наступила ваша очередь заниматься этой работой. Я надеюсь, что ваши дела докажут, что вы – достойная смена», –– заявил Андрей Таранов.

«Какое бы место в соревновании вы ни заняли, я уверена, что когда вы поедете в экспедицию, вы сделаете все правильно, –– напутствовала ребят ответственный секретарь «Поискового движения России», член Общественной палаты РФ Елена Цунаева. –– Слет «Никто не забыт!» –– это большое событие в жизни поискового сообщества. Он дает возможность встретиться, рассказать о результатах поискового сезона. А соревнования помогут ребятам понять, чему еще им нужно научиться, для того, чтобы работать в следующем сезоне еще лучше».

В этом году слет проходит в Башкортостане. Власти Республики с большим вниманием относятся к работе поисковых отрядов, а многие семьи до сих пор ждут вестей о своих близких.

«Во время Великой Отечественной войны из Башкортостана на фронт ушли более 700 тысяч человек. Вернулись около половины. На сегодняшний день мы не знаем судьбы 120 тысяч наших сограждан, пропавших без вести», –– рассказал председатель Государственного собрания - курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. –– Я хорошо знаю о той масштабной работе, которую проводят участники «Поискового движения России». Ваш нелегкий труд способствует патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», –– добавил он.

В ходе торжественного открытия слета состоялась церемония вручения семьям найденных поисковиками останков защитников Отечества солдатских медальонов и личных вещей бойцов, по которым их удалось опознать. Одного из них –– красноармейца Аюпова Закира Шакировича –– обнаружили поисковики Украины в районе Новоград-Волынского укрепрайона. Солдатский медальон бойца поисковики передали его племяннику на вечное хранение.

Еще четырех защитников Отечества обнаружили в августе 2017 года в ходе экспедиции в Кировском районе Ленинградской области. Все они до недавних пор считались пропавшими без вести. Медальоны и личные вещи переданы в семью уроженца Копей-Кубовского сельсовета Буздякского района Республики Навширбанова Фахрвзетдина Гильязовича. Кроме того, представители районов Республики Башкортостан приняли на хранение солдатские медальоны своих уроженцев Бабушкина Василия Михайловича, Карташева Григория Михайловича и Домрачева Алексея Петровича.

Останки бойцов для захоронения на малой родине привезли в рамках проекта «Дорога домой» военно-исторического центра СЗФО. «Когда мы едем с ними домой, мы смотрим на страну их глазами, - рассказал первый заместитель руководителя АНО «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа» Сергей Мачинский.

«Становится радостно, что в стране есть люди, которым небезразлична их судьба. Теперь от вас зависит как будет ли нам там перед ними стыдно или нет за то, что мы для них сделали. Сегодня пятеро ваших земляков приехали домой. Но дорога домой для них завершится тогда, когда благодаря вам на их могилах будут стоять памятники, где золотыми буками будут написаны их фамилии. Когда в архивах Министерства обороны навсегда исчезнет пустая и безразличная надпись: «Пропал без вести». Теперь все в это в ваших руках», –– заявил Сергей Мачинский.

Также в ходе церемонии представители ВОМОО «Вологодский поисковый отряд» передали солдатский медальон и личные вещи Позолотина Михаила Фёдоровича его внуку, проживающему в Уфе. Останки уроженца деревни Пеньково Чишминского сельсовета Башкирской ССР были найдены активистами отряда 4 мая 2017 года в урочище Тимонцево Ржевского района Тверской области в ходе военно-поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». С июля 1942 года Позолотин Михаил Федорович считался пропавшим без вести.



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