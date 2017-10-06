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06.10.2017 (19:26)

Впервые на полевых позициях ПГРК «Ярс» применялись универсальные минные поля УМП-4

В Новосибирском ракетном соединении впервые применялись универсальные минные поля УМП-4. Они прикрыли полевые позиции подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» от условных диверсионно-разведывательных групп на дальних подступах.

Комплект неконтактных средств противопехотного минирования УМП-4 предназначен для устройства управляемых минно-взрывных заграждений из противопехотных боеприпасов (ПОБ, ОЗМ-72, МОН-50 и МОН-90). Он имеет оптические и сейсмические датчики цели, а также возможность дистанционного управления. Комплект может также применяться в качестве «охранной сигнализации» на установленном участке охраны и обороны расположения войск.

УМП-4 принят взамен комплектов УМП-3, ВКПМ-1, ВКПМ-2, УВКМ.

В общей сложности к учению привлечено более 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Ракетные войска , Учения , РК Ярс
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