06.10.2017 (19:14)
В Международном противоминном центре Вооруженных Сил России открыт памятник «Воинам-саперам»
Сегодня в подмосковном Нахабине на территории Международного противоминного центра в торжественной обстановке был открыт памятник «Воинам-саперам».
В церемонии приняли участие заместитель начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-майор Константин Смешко, ветераны, а также участники 2-й международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.
«Сегодня, открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения как российским саперам, так и специалистам по разминированию во всем мире», –– подчеркнул в своем выступлении Константин Смешко.
Он напомнил, что в этом году исполнилось три года со дня образования Международного противоминного центра ВС РФ.
За столь короткий срок коллектив Центра достойно проявил себя при выполнении задач по разминированию местности и объектов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
По завершении торжественного мероприятия его участники ознакомились с объектами и учебно-материальной базой Центра, новейшими средствами инженерного вооружения.
Также состоялся показ практического разминирования местности с применением мобильного робототехнического комплекса «Уран-6» и тушения очага возгорания многофункциональным робототехническим комплексом пожаротушения «Уран-14».
Кроме того, специалисты продемонстрировали принципы работы самодельных взрывных устройств, применяемых террористами в Сирии, и методы борьбы с ними.
В конференции принимают участие представители 20 стран и трех общественных организаций (Женевский международный центр гуманитарного разминирования, Международный Красный Крест и Служба ООН по вопросам противоминной деятельности UNMAS)