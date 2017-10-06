06.10.2017 (19:14)

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил России открыт памятник «Воинам-саперам»

Сегодня в подмосковном Нахабине на территории Международного противоминного центра в торжественной обстановке был открыт памятник «Воинам-саперам».

В церемонии приняли участие заместитель начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-майор Константин Смешко, ветераны, а также участники 2-й международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

«Сегодня, открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения как российским саперам, так и специалистам по разминированию во всем мире», –– подчеркнул в своем выступлении Константин Смешко.

Он напомнил, что в этом году исполнилось три года со дня образования Международного противоминного центра ВС РФ.

За столь короткий срок коллектив Центра достойно проявил себя при выполнении задач по разминированию местности и объектов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

По завершении торжественного мероприятия его участники ознакомились с объектами и учебно-материальной базой Центра, новейшими средствами инженерного вооружения.

Также состоялся показ практического разминирования местности с применением мобильного робототехнического комплекса «Уран-6» и тушения очага возгорания многофункциональным робототехническим комплексом пожаротушения «Уран-14».

Кроме того, специалисты продемонстрировали принципы работы самодельных взрывных устройств, применяемых террористами в Сирии, и методы борьбы с ними.

В конференции принимают участие представители 20 стран и трех общественных организаций (Женевский международный центр гуманитарного разминирования, Международный Красный Крест и Служба ООН по вопросам противоминной деятельности UNMAS)

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице