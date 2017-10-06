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06.10.2017 (15:06)

В Сызранском филиале ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя

В Сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя.

Личный состав училища поздравил врио начальника филиала полковник Владимир Ткач. Особо отличившиеся педагоги были поощрены командованием военного вуза.

В завершение состоялся праздничный концерт, в котором педагогический состав училища с праздником поздравили участники художественной самодеятельности, являющиеся неоднократными победителями и лауреатами различных музыкальных конкурсов как Министерства обороны Российской Федерации, так и региональных и городских фестивалей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВВС , ВКС
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