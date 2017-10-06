06.10.2017 (18:47)

На полигоне в Псковской области состоялось открытие совместного тактического учения ВДВ России и ССО Белоруссии

Сегодня на полигоне в Псковской области Струги Красные прошло торжественное открытие совместного тактического учения с подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии.

По окончании церемонии руководитель учения временно исполняющий обязанности командира Псковского соединения ВДВ полковник Евгений Тонких познакомился с военнослужащими, осмотрел военную технику, задействованную в учебных мероприятиях.

Всего в учении примут участие около 1000 военнослужащих и будет задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.

Розыгрыши основных эпизодов учения пройдут в период с 9 по 11 октября на территории военного полигона и аэродрома, расположенных в Псковской области.

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