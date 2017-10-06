Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

06.10.2017 (18:51)

Экипажи «Терминаторов» авиабазы ЦВО в Новосибирске нанесли ракетный удар на полигоне в Кемеровской области

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», базирующиеся в аэропорту Толмачево (Новосибирск), отработали нанесение ракетных ударов на полигоне в Кемеровской области.

По замыслу учения вертолеты перебазировались в район практических действий для огневой поддержки с воздуха наступающих танковых и мотострелковых подразделений. Взлетев с оперативного аэродрома, вертолеты нанесли ракетные удары по целям, имитирующим базовые лагеря, склады незаконных вооруженных формирований, а также колонну автотехники на марше. На предельно малых высотах летчики отработали обход средств противовоздушной обороны условного противника.

В учении приняло участие около 600 военнослужащих и было задействовано до 50 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Авиация , Фронтовая авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false