06.10.2017 (18:51)

Экипажи «Терминаторов» авиабазы ЦВО в Новосибирске нанесли ракетный удар на полигоне в Кемеровской области

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», базирующиеся в аэропорту Толмачево (Новосибирск), отработали нанесение ракетных ударов на полигоне в Кемеровской области.

По замыслу учения вертолеты перебазировались в район практических действий для огневой поддержки с воздуха наступающих танковых и мотострелковых подразделений. Взлетев с оперативного аэродрома, вертолеты нанесли ракетные удары по целям, имитирующим базовые лагеря, склады незаконных вооруженных формирований, а также колонну автотехники на марше. На предельно малых высотах летчики отработали обход средств противовоздушной обороны условного противника.

В учении приняло участие около 600 военнослужащих и было задействовано до 50 единиц техники.

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