06.10.2017 (18:44)

В Севастополе в яхт-клубе ЦСКА подвели итоги парусной регаты «Конрад-25»

В Севастополе завершилась регата крейсерских яхт в классе «Конрад-25», в которой приняли активное участие экипажи яхт Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ).

Из пяти яхт, заявленных в гонке, три состояли из офицеров и курсантов училища, на одной из них в составе экипажа принял участие начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич.

По итогам всех этапов регаты лучшая училищная яхта заняла 3 место, но для курсантов и их наставников участие в подобных соревнованиях является хорошей морской практикой, развивающей не только умение ходить под парусом, но и способность к работе в штормовых условиях.

Прошедшая регата стала завершающей в парусном сезоне 2017 года, закрытие которого пройдет в Севастополе в яхт-клубе ЦСКА 15 октября.

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