06.10.2017 (18:40)

Российские летчики авиабазы Кант приняли участие в благотворительной акции, организованной православным храмом в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской авиабазы в Киргизии приняли участие в благотворительной акции, проводимой в православном храме Покрова Пресвятой Богородицы в городе Кант.

Летчики в время посещения церкви узнали, что местный настоятель иерей Олег Бибик осуществляет сбор средств для оказания помощи нуждающимся. После этого они решили присоединиться к богоугодному делу и передали им продукты питания.

Объединенная российская авиационная база Кант, на вооружении которой стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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