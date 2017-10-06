06.10.2017 (17:30)

Новейший ледокол «Илья Муромец» будет оснащен гидрографическими катерами и модулем-лабораторией для гидрометеоролических исследований

Новейший ледокол «Илья Муромец», построенный для Военно-Морского Флота (ВМФ) России на предприятии «Адмиралтейские верфи», наряду с функциями ледокола, патрульного и буксирного судна, сможет выполнять функцию гидрографического исследовательского судна. С этой целью он будет оснащен двумя малыми гидрографическими катерами проекта 21961, построенными на Рыбинском предприятии «Вымпел».

Новейшие катера доставлены в Санкт-Петербург на «Адмиралтейские верфи» и прошли все необходимые испытания. На борт «Ильи Муромца» они будут установлены непосредственно перед убытием ледокола к постоянному месту базирования — на Северный флот. Гидрографические катера проекта 21961 предназначены для съемок рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах от 2 до 200 метров, доставки моряков, медиков и ремонтных бригад, малогабаритных грузов и продовольствия на береговые навигационные объекты. Катера способны действовать в морских районах с удалением от судна-носителя до 12 миль при волнении моря до 3 баллов. Катера оснащены соответствующим навигационно-гидрографическим оборудованием.

Также на ледоколе «Илья Муромец» при выполнении гидрографических задач может быть размещена гирометеорологическая лаборатория контейнерного типа. Работы по гидрографическим исследованиям морских районов смогу выполнять и с применением многолучевого эхолота, который установлен на борту ледокола.

Накануне, 5 октября, «Илья Муромец» покинул достроечную набережную предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и вышел на государственные испытания. Перед выходом ледокола по приказанию главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва готовность экипажа ледокола к обеспечению испытаний была проверена заместителем главнокомандующего ВМФ вице-адмиралом Александром Федотенковым.

В ходе госиспытаний, которые продлятся 27 дней, будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола. Это, в частности, касается работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.

Программа испытаний будет включать в себя отработку взлета и посадки вертолета на штатную вертолетную площадку судна, работу с грузом. Экипажем «Ильи Муромца» будет обеспечена отработка дневных и ночных полетов вертолета с борта ледокола.

В ходе государственных испытаний, экипажем и представителями завода будет осуществлена проверка буксирной лебедки посредством реальной буксировки судна такого же водоизмещения как «Илья Муромец». Будет также проверен безвахтенный режим движения ледокола, когда управление судном осуществляется лишь с ходового мостика.

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