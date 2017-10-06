06.10.2017 (17:58)

Эскадрилья Миг-29СМТ Западного военного округа прошла воздушным парадом над Курской областью в честь 40-летия первого полета истребителя Миг-29

Эскадрилья из 12 современных истребителей МиГ-29СМТ Западного военного округа прошла воздушным парадом в небе над Курской областью в честь 40-летия первого полета советского реактивного истребителя МиГ-29. Помимо этого экипажи выполнили более 10 фигур высшего пилотажа как в групповом, так и в одиночным исполнении.

Как рассказал в беседе с журналистами временно исполняющий обязанности командира авиационной дивизии ЗВО полковник Роман Костенюк, за 40 лет самолет претерпел изменения, получил более 15 модификаций, но по-прежнему остается в строю как надежный защитник воздушных рубежей России. Уникальный в своем роде МиГ-29СМТ способен сопровождать одновременно до 10 целей и выбирать наиболее опасную высоту до 3000 метров в глубине фронта до 70 километров.

Справочно:

МиГ-29 – советский реактивный фронтовой истребитель. Был разработан в конструкторском бюро (КБ) Микояна. Первый полет был проведен 6 октября 1977 года. Выпускается с 1982 года по настоящее время. Стоял на вооружении в 33 странах мира. Принял участие в более чем 10 войнах и локальных вооруженных конфликтах.

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